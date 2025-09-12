Eine Alimentierung durch Banken und weitere Institutionen des Finanzplatzes mittels Gebühren steht zur Debatte, wie die Zeitungen von Tamedia am Freitag berichteten. Der Antrag des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements liege Tamedia vor, hiess es. Der Bundesrat werde demnächst darüber entscheiden - womöglich bereits am heutigen Freitag.