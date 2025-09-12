Eine Alimentierung durch Banken und weitere Institutionen des Finanzplatzes mittels Gebühren steht zur Debatte, wie die Zeitungen von Tamedia am Freitag berichteten. Der Antrag des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements liege Tamedia vor, hiess es. Der Bundesrat werde demnächst darüber entscheiden - womöglich bereits am heutigen Freitag.
Die Eidgenössische Finanzkontrolle unterstütze die Idee. Im Antrag sei die Situation der MROS beschrieben. Die Stelle sei aus finanziellen Gründen «nur noch bedingt» im Stande, ihren gesetzlichen Aufgaben nachzukommen.
(AWP)