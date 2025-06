«Ein gegenseitiges Versprechen in schwierigen Zeiten - mit Partnern, die gemeinsam vorwärtsgehen wollen», sagte er der Zeitung. Am meisten störe ihn das Argument der EU-Gegner der «fremden Richter», da das Gegenteil der Fall sei. Man habe nun abgemacht, wie ein Streit zu lösen sei. Die Schutzklausel sei elastisch und bewahre die Handlungsfähigkeit der Schweiz. «Ich würde wetten: Wenn die Briten das erreicht hätten, gäbe es den Brexit nicht», sagte Jans weiter. Er betonte zudem, dass die Schutzklausel viel griffiger sei als die heutige und damit die Zuwanderung begrenzt werden könne, ohne den Zugang zum EU-Binnenmarkt zu verlieren. «Unser Chefunterhändler Patric Franzen würde in England dafür zum Ritter geschlagen - er und die ganze Verhandlungsdelegation haben exzellente Arbeit geleistet», lobte Jans.