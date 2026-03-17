Eine Minderheit der WAK-N lehnte das Postulat mit der Argumentation ab, angesichts des raschen Wandels und der grossen Unsicherheiten im Zusammenhang mit KI sei es verfrüht, eine Studie in Auftrag zu geben. Im Namen dieser WAK-N-Minderheit sprach Marcel Dobler (FDP/SG) auch von einem unklaren Auftrag und äusserte die Befürchtung, dass auf die Studie neue Steuern folgen könnten.