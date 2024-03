Parlament verlangte im Herbst Vorschläge

Die Fragen an Parmelin erfolgten vor dem Hintergrund, dass in den letzten Tagen mehrere Parlamentsmitglieder aus verschiedenen Parteien in Bundesbern Vorstösse zur kriselnden Schweizer Stahlindustrie eingereicht haben. Gefordert wird darin etwa eine Übergangsfinanzierung für diese Branche, die in einigen Vorstössen als systemrelevant bezeichnet wird.