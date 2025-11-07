Sie hätten über Handel und Investitionen gesprochen, teilte Parmelin am Freitag nach dem gut halbstündigen Videotelefonat am Nachmittag auf dem Online-Portal X mit. Es gebe eine neue Dynamik in den bilateralen Beziehungen - dank US-Präsident Donald Trump. Wie es nun terminlich weitergehe, könne man noch nicht sagen, hiess es beim Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) auf Anfrage.