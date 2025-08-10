Damit wolle er versuchen, die von US-Präsident Donald Trump beschlossenen Zölle von 39 Prozent zu senken, sagte er am Rande des Eidgenössischen Schützenfestes der Jugend in Saint-Triphon am Sonntag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
«Rüstungskäufe sind wichtig für die Beziehungen zu den USA», sagte der Bundesrat. Zunächst müsse jedoch ein Weg für Gespräche mit den Amerikanern gefunden werden, um das Thema gesamtpolitisch voranzubringen.
Der Zuger Magistrat erinnerte daran, dass der Bundesrat beschlossen hatte, den laufenden Vertrag über den Kauf der F-35-Kampfjets nicht infrage zu stellen. «Es bleibt noch die Frage des Fixpreises zu klären», schloss der Vorsteher des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).
(AWP)