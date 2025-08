Am Donnerstag, ebenfalls vor der Publikation der Liste der US-Zölle, sagte Keller-Sutter zum Schweizer Radio und Fernsehen (SRF): Alles, was an höheren Zöllen komme, sei ein Schaden für die Wirtschaft. Sie sagte zu SRF aber auch, dass es sich immer Weiterverhandeln liesse und in der Regel «nie ganz das letzte Wort gesprochen sei».