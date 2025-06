Der Bundesrat will die angeschlagene Schweizer Rüstungsindustrie vor dem Untergang retten. Von einer «Neuausrichtung der Rüstungspolitik» sprach die Landesregierung am Freitag in einer Mitteilung. Das nachhaltig verschlechterte Sicherheitsumfeld in Europa erfordere eine rasche Reaktion. «Wir müssen sicherstellen, dass unsere Armee rechtzeitig versorgt wird», sagte Verteidigungsminister Martin Pfister in Bern vor den Medien.