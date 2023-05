Die Schweiz müsse sich in puncto Energieversorgung deshalb wappnen. "Wir müssen zubauen", sagte Rösti in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit den Tamedia-Zeitungen. "Das geht kurzfristig nur mit Solar, Biogas, Wasser und Wind. Alles andere steht in den Sternen." Sollte es zu einem Rahmenabkommen mit der EU kommen, wolle er aber mit einem Stromabkommen "dabei sein".