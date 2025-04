Die Landesregierung will nach den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten intensivieren und schafft dafür eine eigene Abteilung. «Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 9. April 2025 eine Projektorganisation eingesetzt, die die Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA steuern soll», erklärte die Regierung am Mittwoch nach ihrer wöchentlichen Sitzung.