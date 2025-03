Für Kredite bis 500'000 Franken sind per 31. März neu 0,25 Prozent Zinsen zu entrichten. Kredite über eine halbe Million Franken müssen mit 0,75 Prozent verzinst werden. Die Festlegung der Zinssätze für die Kredite jeweils per 31. März ist im Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetz geregelt. Dabei berücksichtigt die Landesregierung den Leitzins der Schweizerischen Nationalbank (SNB), wie der Bundesrat am Freitag mitteilte.