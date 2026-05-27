Gemäss Parlamentsbeschluss vom Dezember 2025 soll der Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit über alle Departemente, die Bundeskanzlei sowie die Behörden und Gerichte hinweg bis 2029 um 25 Millionen Franken reduziert werden und somit auf das Niveau von 2017 zurückgeführt werden. Der Sparauftrag entspricht einer Abnahme des Gesamtaufwands um mehr als zwanzig Prozent, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Je nach Departement betragen die Kürzungen zwischen 10 und 27 Prozent.