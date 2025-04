Kompromisse gesucht

Der Bundesrat versucht nun, die Wogen zu glätten. Er wolle den Dialog mit den Kantonen weiterführen und erwarte deren Vorschläge bis zum Abschluss der Vernehmlassung am 5. Mai, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch. In der Folge werde er das weitere Vorgehen mit einer Delegation der Kantone diskutieren.