Gemäss den vom Bundesrat vor zwei Jahren verabschiedeten Eckwerten sind in der Schweiz mildere Regeln geplant als in der EU. Grosse Plattformen sollen in der Schweiz eine Kontaktstelle und eine Rechtsvertretung bezeichnen müssen. Aufrufe zu Hass und Gewalt sowie Darstellungen von Gewalt sollen Nutzer einfach melden können.