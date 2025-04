Der Bundesrat hatte sich am Donnerstag an einer ausserordentlichen Sitzung mit den von US-Präsident Donald Trump am Vorabend angekündigten Zöllen befasst. Eine Zunahme der handelspolitischen Spannungen liege nicht im Interesse der Schweiz, begründete der Bundesrat am Donnerstag den Verzicht auf sofortige Gegenmassnahmen.