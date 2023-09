Mit einer staatlichen Liquiditätssicherung will die Schweiz ein Instrument schaffen, das es in anderen wichtigen Finanzzentren wie Grossbritannien, den USA, der EU oder Japan bereits gibt. In der Ausgestaltung bestehen zwar Unterschiede, alle sollen aber verhindern, dass eine solvente Bank wegen Liquiditätsengpässen pleite geht. In den Genuss dieser Gelder sollen in der Schweiz neben der UBS auch die anderen drei systemrelevanten Institute kommen, nämlich die Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen und PostFinance. Wegen ihrer grossen Bedeutung bei Einlagen- und Krediten sowie im Zahlungsverkehr könnte ein Ausfall einer dieser Geldhäuser Verwerfungen in der gesamten Wirtschaft des Landes auslösen.