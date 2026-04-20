Für die GPK-S war «nur schwer nachvollziehbar», dass das VBS nicht erkannte, dass in der Stellungnahme der Ruag-Geschäftsleitung die Entkräftung des wichtigsten Vorwurfs des Whistleblowers fehlte. Der Kommission stellen sich zudem Fragen bezüglich der Angemessenheit der Corporate Governance des Bundes und des dualen Steuerungsmodells.