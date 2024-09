Die Modernisierung soll Lücken in der Gesetzgebung schliessen. Neu sollen namentlich die Sondernutzungsrechte an gemeinschaftlichen Teilen der Liegenschaft explizit geregelt werden. Das Gesetz soll einen Vorschlag machen, wie die Gemeinschaft Sondernutzungsrechte etwa an Parkplätzen oder Gärten einfach begründen und ändern kann.