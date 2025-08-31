Das Problem: Im Bundesparlament gibt es bereits Bestrebungen zu einer härteren Gangart gegenüber den Tech-Giganten. So sagt Franziska Ryser, Nationalrätin der Grünen, der NZZS: «Ich bin erstaunt, dass der Verzicht auf eine Digitalsteuer Teil des Agreements mit den USA sein soll.» Es sei problematisch, wenn der Bundesrat so etwas verspreche, solange das Parlament noch nicht entschieden habe.