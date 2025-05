Grösstes Projekt ist die Sanierung des Berner Gebäudes, in dem das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit untergebracht ist. Dieses Verwaltungsgebäude unterhalb des Parks der Kleinen Schanze in Bern soll für 92,7 Millionen Franken saniert werden, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte. 87,6 Millionen Franken will der Bundesrat in ein neues Interventionszentrum für das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) in St. Margrethen SG stecken. In diesem Neubau sollen auch Einheiten der dortigen Kantonspolizei unterkommen.