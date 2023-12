Man warte bis zum letzten Moment zu, um zu sehen, ob auch Konkurrenzstandorte das so machen, teilte Finanzvorsteherin Karin Keller-Sutter in der Fragestunde des Nationalrats am Montag mit. Nur die aktuelle Regierung Polens führe die OECD-Mindeststeuer nicht ein, beantwortete Keller-Sutter eine entsprechende Nachfrage von Nationalrat Thomas Matter (SVP/ZH).