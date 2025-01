Zahl der Asylgesuche senken

Ansetzen will der Bundesrat auch beim Asylwesen, wobei hier laut Jans Gesetzesanpassungen nötig sind: Verfahren will er schneller erledigen und die Zahl der Gesuche senken. Es soll geprüft werden, ob in einem vorgelagerten Verfahren untersucht werden kann, ob die Voraussetzungen für das Einreichen eines Asylgesuches erfüllt sind.