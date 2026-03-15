Anders als die Verordnung, die der Bundesrat im Alleingang beschliesst, kann das Parlament den Gesetzesentwurf noch abändern. Im vergangenen Jahr hatte bereits eine Gruppe von bürgerlichen Parlamentariern einen «Kompromissvorschlag» vorgelegt. Dieser sah unter anderem vor, die Unterlegung der Auslandstöchter mit sogenannten AT-1-Anleihen zu erlauben, was für die Grossbank mit tieferen Kosten verbunden wäre als «hartes» Eigenkapital.