Ein zentraler Hebel der Reform liegt im Raumplanungsgesetz: Der Bundesrat will, die Verankerung der Siedlungsentwicklung nach innen als nationales Interesse im Raumplanungsgesetz festschreiben. Diese Neuerung würde das Gewicht des Wohnungsbaus bei der rechtlichen Interessenabwägung erhöhen – etwa gegenüber dem Denkmalschutz oder dem Ortsbildschutz. Damit steigen die Chancen, dass entsprechende Projekte trotz lokaler Widerstände realisiert werden können.