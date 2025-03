Mehrfachgesuche: Verschärfungen werden bei Mehrfachgesuchen geprüft, also Gesuchen, die innerhalb von fünf Jahren nach einem Asyl- oder Wegweisungsentscheid eingereicht werden. Für Mehrfachgesuche gibt es im nationalen Verfahren keine gesetzliche Regelung, die es erlaubt, in Bezug auf die rechtskräftige Wegweisungsentscheidung bezüglich eines früheren Asylantrags eine aufschiebende Wirkung systematisch zu entziehen. Bei der Umsetzung muss das Non-Refoulement-Prinzip beachtet werden: Flüchtlinge dürfen nicht in ein Land zurückgeschickt werden, in dem sie verfolgt werden oder in dem ihnen Folter oder andere unmenschliche Behandlungen drohen.