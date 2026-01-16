Nahost und Steuerfragen

Am WEF 2026 werden auch die Bundesräte Ignazio Cassis und Martin Pfister sowie Bundesrätin Karin Keller-Sutter teilnehmen. Cassis werde bei seinen bilateralen Treffen den Schwerpunkt auf die aktuelle geopolitische Lage legen, insbesondere auf die Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten. Auch die europäische Politik und die Beziehungen der Schweiz zu ihren Partnerstaaten stehen im Zentrum. Im Hinblick auf den OSZE-Vorsitz der Schweiz werden zudem Fragen der Sicherheit und der internationalen Zusammenarbeit erörtert.