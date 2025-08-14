Die Pharmabranche vertraten Roche-Verwaltungsratspräsident Severin Schwan und Patrick Horber, der Präsident des internationalen Geschäftsbereichs von Novartis. Wie das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) von Baume-Schneider mitteilte, sprachen sie über die Einschätzungen der aktuellen Lage des Pharmasektors wegen der Zölle. «Der Inhalt der Gespräche ist vertraulich», hiess es weiter.