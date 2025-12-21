«Die Prämienzahler in der Schweiz können und müssen nicht mit ihren Krankenkassenprämien für Preissenkungen in den USA zahlen», erklärte die Bundesrätin in einem Interview mit dem «Sonntags-Blick». Der Bundesrat arbeite aber gemeinsam mit der Pharmabranche daran, die Bedingungen in der Schweiz weiter zu verbessern, insbesondere bezüglich Marktzugang, klinischer Forschung oder durch geregelte Beziehungen zur EU, betonte die Schweizer Gesundheitsministerin. «Klar ist, dass die Schweiz ihre Medikamentenpreise weiterhin eigenständig festlegt und diesen Prozess bei Bedarf überprüft.»