«Der ‌Vorschlag des Bundesrats ist moderat genug, um UBS nicht zu behindern, aber substanziell genug, um das Risiko für den Staat zu senken», erklärte Finanzministerin Karin Keller-Sutter in einem am Freitag veröffentlichten ​Interview der Zeitung «Finanz und Wirtschaft». «Die Bevölkerung ist nach ‌den Erfahrungen der letzten Jahre nicht mehr ‌bereit, für die Risiken einer global tätigen Bank geradezustehen.»