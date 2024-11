Im Zentrum der Reformvorschläge steht die Forderung, ausländische Töchter mit mehr Eigenkapital als der gegenwärtig notwendigen 60 Prozent zu unterlegen. Keller-Sutter sagte, es sei offensichtlich geworden, dass die Tochtergesellschaften der Credit Suisse in den USA und in Grossbritannien nicht ausreichend kapitalisiert gewesen seien, aber dass Behördenvertreter immer noch prüften, was in Zukunft angemessen sei. Sie wollte sich nicht festlegen, ob dieser Wert näher bei 60 oder 100 Prozent liegen sollte. Die Bundesrätin wies aber darauf hin, dass andere Länder Unterlegungen von mehr als 60 Prozent verlangten.