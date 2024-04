UBS wehrt sich gegen drohende strengere Kapitalanforderungen in der Schweiz. «Wir sind ernsthaft besorgt über einige der Diskussionen im Zusammenhang mit zusätzlichen Kapitalanforderungen», hatte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher auf der Aktionärsversammlung erklärt. «Zusätzliches Kapital ist das falsche Mittel.» Die Regierung hatte Anfang April einen mehr als 300 Seiten umfassenden Bericht zum sogenannten «Too Big To Fail»-Regelwerk mit 22 Massnahmen veröffentlicht, die den Schweizer Finanzplatz und insbesondere die UBS krisenfester machen sollen. Darin werden unter anderem dickere Kapitalpuffer gefordert. Die UBS könnte über die Zeit weitere bis zu 25 Milliarden Dollar an Kapital benötigen.