Die Fakten dazu sind hinlänglich bekannt: Rund die Hälfte der Schweizer Exporte stammt aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie, die hauptsächlich in der Region Basel beheimatet ist. Roche alleine ist für mehr als 10 Prozent aller Exporte verantwortlich. Pharma- und Chemiefirmen wie Roche und Novartis, aber auch der Bio- und Medtechsektor, trugen Ende der 80er Jahre noch etwas weniger als 2 Prozent zum Bruttoinlandproduckt bei, heute ist die Zahl zweistellig. Die Verschiebung der wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse in der Schweiz lässt sich symbolisch auch an der Börse ablesen. Dort driften die Kursentwicklungen von Roche und Novartis einerseits und Credit Suisse und UBS andererseits in krasser Weise auseinander.