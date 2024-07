Bundeskanzler Olaf Scholz setzt derweil auf eine Einigung zwischen der EU und China in der Frage von Strafzöllen für aus China importierte E-Autos. «Wir gehen davon aus, dass die Zielsetzung der Europäischen Kommission gelingen wird, zu einer Verständigung in China über die Frage der Elektromobilität zu kommen», sagte Scholz am Freitagabend. Auch die EU-Kommission habe festgestellt, dass es gegenwärtig keine Probleme gebe. «Aber es könnten Probleme auftreten und deshalb soll der Verhandlungsprozess, der jetzt durch die Entscheidung der Europäischen Union auf den Weg gebracht worden ist, genutzt werden, eine solche Verständigung herbeizuführen.» Deutsche E-Autos bräuchten weltweit keinen Wettbewerb zu scheuen. Aber natürlich werde Deutschland «immer darauf bestehen, dass die Bedingungen auf allen Seiten fair sind und das ist der Gegenstand der jetzt laufenden Gespräche zwischen der Europäischen Union und China».