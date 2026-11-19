Acht Zusagen für die Zukunft der Commerzbank

Auch die umstrittene Frage der Besetzung des Aufsichtsrats haben Klingbeil und Orcel gelöst. UniCredit werde «im Rahmen eines geordneten Übergangs zwei unabhängige Mitglieder für den Aufsichtsrat vorschlagen (...), die sowohl den deutschen Markt als auch die ​Commerzbank sehr gut kennen», sagte der Minister. Orcel hatte angekündigt, auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung Anfang 2027 alle zehn ​Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat neu zu wählen. Damit könnte er anschliessend auch den Vorstand um Bettina ​Orlopp austauschen, der lange gegen die Übernahme gekämpft hatte. Zwei unabhängige Aufsichtsratskandidaten habe er mit der Bundesregierung besprochen, schrieb Orcel.