Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte am Donnerstag nach Gesprächen mit UniCredit-Chef Andrea Orcel der Nachrichtenagentur Reuters, beide Seiten hätten eine gemeinsame Basis gefunden. «Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle», erklärte Klingbeil. Die Zusagen der Unicredit entsprächen den wichtigsten Anliegen der Bundesregierung: Die Commerzbank werde an der Frankfurter Börse gelistet bleiben, wesentliche Entscheidungen sollten in Deutschland getroffen und das Mittelstandsgeschäft ausgebaut werden. Das Recht, zwei Mitglieder für den Commerzbank-Aufsichtsrat zu nominieren, gibt der Bund als zweitgrösster Aktionär aber auf.
UniCredit habe klare Zusagen zum Standort Deutschland, zu den Rechten der Beschäftigten und zur Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat gemacht, sagte Klingbeil. Er äusserte sich aber nicht dazu, ob und wann der Bund nun seinen Anteil von 13,3 Prozent an der Commerzbank verkaufen will. Orcel schrieb in einem Reuters vorliegenden Brief an Klingbeil, die Zusagen seien die Grundlage für den Verkauf der Beteiligung des Bundes. Das erlaube «der Bank, sich als Teil einer paneuropäischen Bankengruppe weiterzuentwickeln - mit einer klaren Eigentümer- und Führungsstruktur». UniCredit würde einen Verkauf der Beteiligung unterstützen, betonte Orcel.
Acht Zusagen für die Zukunft der Commerzbank
Auch die umstrittene Frage der Besetzung des Aufsichtsrats haben Klingbeil und Orcel gelöst. UniCredit werde «im Rahmen eines geordneten Übergangs zwei unabhängige Mitglieder für den Aufsichtsrat vorschlagen (...), die sowohl den deutschen Markt als auch die Commerzbank sehr gut kennen», sagte der Minister. Orcel hatte angekündigt, auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung Anfang 2027 alle zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat neu zu wählen. Damit könnte er anschliessend auch den Vorstand um Bettina Orlopp austauschen, der lange gegen die Übernahme gekämpft hatte. Zwei unabhängige Aufsichtsratskandidaten habe er mit der Bundesregierung besprochen, schrieb Orcel.
In dem Schreiben an Klingbeil formuliert Orcel acht Zusagen für die Zukunft der Commerzbank: Nach einer Fusion mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB), die Orcel für 2028 anpeilt, solle Frankfurt der Sitz des Instituts werden. In München, dem Sitz der HVB, wolle er aber eine «nennenswerte Präsenz» aufrechterhalten. Spätestens mit der Eingliederung der HVB in die Commerzbank könnte UniCredit ihren mit einem Übernahmeangebot erworbenen Anteil von 49 Prozent deutlich aufstocken. Commerzbank und HypoVereinsbank sollten mit deutschen Vertretern angemessen im UniCredit-Verwaltungsrat repräsentiert sein, hiess es in dem Brief. Dessen Vorsitzender, der Italiener Pier Carlo Padoan, hat seinen Rücktritt für 2027 bereits angekündigt.
Teil von Orcels Zusagen ist auch ein «Bekenntnis zu den Mittelstandskunden der Commerzbank und ihren internationalen Fähigkeiten, die speziell dem Mittelstand und den Exporteuren zugutekommen». Was das genau bedeutet, blieb zunächst offen. Orcel hatte das internationale Netz der Commerzbank als unnötig gross bezeichnet und milliardenschwere Einsparungen angekündigt. Orlopp hatte dagegen stets den Wert der Auslandsverbindungen für die exportorientierte deutsche Wirtschaft betont. Grundsätzlich unterstütze die Bundesregierung aber seine «Unlocked»-Strategie, die er auf die Commerzbank übertragen will, schrieb Orcel.
Wesentliche Entscheidungen sollten weiterhin in Deutschland getroffen werden, betonte Klingbeil. UniCredit garantiere auch eine angemessene Kapitalausstattung der Commerzbank. Zu den Zusagen zählen auch Investitionen in Bildung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. UniCredit werde mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften zusammenarbeiten und bestehende Vereinbarungen zum Schutz der Arbeitnehmer anerkennen. Eine ausdrückliche Absage an betriebsbedingte Kündigungen enthält das Schreiben nicht. Der Commerzbank-Betriebsrat hatte vor einem drastischen Stellenabbau gewarnt, auch Orcel will die Belegschaft verkleinern.
(Reuters)