Die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts in Bellinzona hat sich nach einer Rückweisung durch das Bundesgericht ein weiteres Mal mit dem Fall Bulgaria befassen müssen. Die Abtrennung der Anklage gegen eine 2023 verstorbene Angeklagte nach dem erstinstanzlichen Urteil führte zu einer zusätzlichen Verfahrensschlaufe. Dieser Verfahrensteil musste auf Geheiss des Bundesgerichts wieder mit dem Rest vereinigt werden.