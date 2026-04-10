Der Fall ist die Folge des 2016 bekannt gewordenen sogenannten «Mosambik-Schuldenskandals». Dabei ging es um Kredite von ‌über zwei Milliarden Dollar der Credit Suisse an drei staatliche Unternehmen in Mosambik im Jahr 2013. Auf Konten einer Gesellschaft bei Credit Suisse gingen ​im Frühjahr 2016 rund 7,86 Millionen Dollar vom mosambikanischen Finanzministerium ​ein. Eine Mitarbeiterin der Bank soll trotz Hinweisen ​auf eine kriminelle Herkunft der Gelder empfohlen haben, keine Meldung bei der Meldestelle für ‌Geldwäscherei zu erstatten. Stattdessen sei die Geschäftsbeziehung beendet worden, wodurch die verbliebenen Gelder ins Ausland abflossen und damit laut Anklage gewaschen wurden. Der Credit Suisse ​und ihrer ​Rechtsnachfolgerin UBS warf die Bundesanwaltschaft ⁠vor, nicht alle zumutbaren Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche ​getroffen zu haben. ⁠Es hätten erhebliche Mängel im Risikomanagement und in der Compliance bestanden.