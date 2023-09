BdB-Lobbyist Herkenhoff kritisierte, eine höhere und zugleich unverzinste Mindestreserve belaste die Ertragsperspektiven der Banken und sei ein Nachteil im internationalen Wettbewerb. «Das ist im Moment das falsche Signal.» Denn ein solcher Schritt würde zudem mittel- und langfristig die Kreditvergabekapazitäten der Banken belasten. Dies sei kontraproduktiv gerade in einer Phase, in der «erhebliche Investitionen» in der Wirtschaft nötig seien.