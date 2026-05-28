Rheinmetall liefert mehr als 2000 Militär-Lastwagen an die Bundeswehr. ‌Der Auftrag ⁠habe ein Volumen von knapp ⁠über einer Milliarde Euro brutto, teilte der Düsseldorfer ‌Rüstungskonzern am Donnerstag mit. Rheinmetall ‌nehme die Bestellung ​für das zweite Quartal in die Bücher. Mit den Fahrzeugen sollen die Transportkapazitäten und die Mobilität der Truppe für ‌die Landes- und Bündnisverteidigung gestärkt werden. Die Bestellung ist die vierte aus einem bestehenden Rahmenvertrag, ​der die Lieferung von insgesamt ​bis zu 6500 Fahrzeugen ​vorsieht.