Rheinmetall liefert mehr als 2000 Militär-Lastwagen an die Bundeswehr. ‌Der Auftrag ⁠habe ein Volumen von knapp ⁠über einer Milliarde Euro brutto, teilte der Düsseldorfer ‌Rüstungskonzern am Donnerstag mit. Rheinmetall ‌nehme die Bestellung ​für das zweite Quartal in die Bücher. Mit den Fahrzeugen sollen die Transportkapazitäten und die Mobilität der Truppe für ‌die Landes- und Bündnisverteidigung gestärkt werden. Die Bestellung ist die vierte aus einem bestehenden Rahmenvertrag, ​der die Lieferung von insgesamt ​bis zu 6500 Fahrzeugen ​vorsieht.

Die Lastwagen werden von der Rheinmetall-Tochter ‌Rheinmetall MAN Military Vehicles gefertigt, einem Gemeinschaftsunternehmen der Düsseldorfer und des zum Volkswagen-Konzern gehörenden Lkw-Bauers ​MAN. ​Rheinmetall sei zentraler Partner ⁠für die Mobilität der ​Bundeswehr, betonte ⁠der Konzern, der jüngst angekündigt hatte, dass ‌sich sein Umsatzwachstum im zweiten Quartal auch durch Bestellungen der ‌Bundeswehr beschleunigen werde.

(Reuters)