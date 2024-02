«Freie Seehandelswege sind die Grundlage unserer Industrie, aber auch unserer Verteidigungsfähigkeit», betonte Kaack. «Das Rote Meer ist die zweitwichtigste Seefahrtsstrasse der Welt», die derzeitige Entwicklung habe bereits dazu geführt, dass es in der deutschen Wirtschaft Lieferengpässe gebe. Viele Handelsschiffe meiden das Rote Meer wegen der Huthi-Angriffe bereits und wählen die Route über das Kap der Guten Hoffnung am Südzipfel Afrikas, was die Fahrtzeit um bis zu zwei Wochen verlängert, mit entsprechenden Folgen für die Lieferketten. Die Huthi-Rebellen greifen die Schiffe in Solidarität mit der radikalislamischen Hamas in deren Kampf gegen Israel an.