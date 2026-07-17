Der flächenbereinigte Umsatz wuchs den am Freitag veröffentlichten Zahlen ⁠zufolge um fünf Prozent und traf damit die Erwartungen der Analysten. Während die ‌Verkäufe in der Region Amerika um zwölf Prozent ‌und in China um ​neun Prozent zulegten, verbuchte Burberry in Europa und im Nahen Osten einen Rückgang um drei Prozent. Als Grund nannte der für seine Trenchcoats und das beige-schwarze Karomuster bekannte Konzern den Krieg im ‌Iran, der die Ausgaben von Touristen in Europa gedämpft habe.