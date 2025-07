Im Vorquartal waren die Umsätze noch um sechs Prozent eingebrochen. Nun verzeichnete Burberry aber sogar Wachstum in Europa. Bergab sei es nur noch in China und anderen asiatischen Ländern gegangen. Burberry-Chef Josh Schulman setzt nun auf die Herbst-Kollektion. Diese komme bei den Kunden gut an, sagte er.