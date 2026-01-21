Die Zahlen von ‌Burberry könnten auch auf den Rest der Luxusbranche positiv wirken, kommentierten Analysten von JPMorgan die Zahlen. Denn ‍sie sorgten für Erleichterung mit Blick auf die Kauflaune von Luxuskunden, die insbesondere in China zuletzt sehr gedämpft war. Burberry zufolge war ​die Rabattphase zudem kürzer und weniger ausgeprägt als im Vorjahr. Dies ‍zeige, dass die Kunden zunehmend bereit seien, den vollen Preis zu zahlen.