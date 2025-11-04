Das Unternehmen steht im Gegenwind. Als Firma mit grossen Fabriken in der Schweiz und China sind die Zölle naturgemäss ein Thema. Hinzu kommt die konjunkturelle Abschwächung in wichtigen Teilen der Welt. Dies habe zu Zurückhaltung bei Investitionsentscheiden insbesondere im Neumaschinengeschäft (Auftragseingang -46 Prozent) geführt. Das Unternehmen verweist ausserdem auf den «aussergewöhnlich hohen» Auftragseingang in der Vorjahresperiode.