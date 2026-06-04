Auslöser des Kursrutsches sind der deutlich rückläufige Bestellungseingang und die damit einhergehende Verschiebung der mittelfristigen Finanzziele. Das Unternehmen hatte ursprünglich angestrebt, bis zum Geschäftsjahr 2027/28 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Franken sowie eine EBIT-Marge von 12 bis 15 Prozent zu erreichen. Nun geht das Management davon aus, dass diese Ziele voraussichtlich erst nach dem Geschäftsjahr 2027 erreicht werden.