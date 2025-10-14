Burckhardt Compression hat einen Grossauftrag für ein neues Chemie-Export-Terminal in Abu Dhabi erhalten.
Der Auftrag umfasse eine vollständig integrierte Ammoniak-Boil-Off-Gas-(BOG)-Verflüssigungslösung, teilte Burckhardt am Dienstag mit. Diese sei auf höchste betriebliche und ökologische Standards ausgelegt. Zentrale Bestandteile des Pakets sind drei Kompressoren, ein vollständiges Reliquefaktionssystem sowie integrierte Prozesssteuerungs- und Instrumentierungssysteme sowie ein Online-Überwachungs- und Diagnosetool.
Das Terminal wird laut weiteren Angaben nach der vollständigen Inbetriebnahme im Jahr 2028 4,7 Millionen Tonnen Chemikalien produzieren - darunter Ammoniak, Methanol und PVC.
(AWP)