Der Auftrag umfasse eine vollständig integrierte Ammoniak-Boil-Off-Gas-(BOG)-Verflüssigungslösung, teilte Burckhardt am Dienstag mit. Diese sei auf höchste betriebliche und ökologische Standards ausgelegt. Zentrale Bestandteile des Pakets sind drei Kompressoren, ein vollständiges Reliquefaktionssystem sowie integrierte Prozesssteuerungs- und Instrumentierungssysteme sowie ein Online-Überwachungs- und Diagnosetool.