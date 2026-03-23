Das Schiffsbau-Unternehmen Hanwha Ocean hat für seine Serie von LNG-Tankern der nächsten Generation sogenannte Boil-off-Gas-Kompressoren (BOG) bestellt. Der Auftrag umfasst konkret 14 BOG-Kompressoren für insgesamt sieben LNG-Tanker, wie Burckhardt Compression am Montag mitteilte. Das Projekt markiere den ersten kommerziellen Einsatz der neuartigen Hochdruck-BOG-Kompressoren. Diese seien speziell für die Anforderungen der nächsten Generation von LNG-Tankern entwickelt worden.
Der Auftrag sei einer der grössten Einzelaufträge im Marine Segment in der Geschichte von Burckhardt Compression, heisst es weiter. Finanzielle Details zur Ordner nennt das Unternehmen indes nicht.
(AWP)