Das Schiffsbau-Unternehmen Hanwha Ocean hat für seine Serie von LNG-Tankern der nächsten Generation sogenannte Boil-off-Gas-Kompressoren (BOG) bestellt. Der Auftrag umfasst konkret 14 BOG-Kompressoren für insgesamt sieben LNG-Tanker, wie Burckhardt Compression am Montag mitteilte. Das Projekt markiere den ersten kommerziellen Einsatz der neuartigen Hochdruck-BOG-Kompressoren. Diese seien speziell für die Anforderungen der nächsten Generation von LNG-Tankern entwickelt worden.