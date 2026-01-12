Per 1. April 2026 übernimmt Martin Zingg die Position des Präsidenten der Division. Gleichzeitig wird er Mitglied des Executive Managements. Der bisherige Leiter der Division, Rainer Duebi, gibt seine Funktion ab, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Er wird allerdings weiterhin für Burckhardt Compression tätig bleiben, wobei seine neue Funktion zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden soll.