Es handelt sich um die Firma Advanced Compressor Technology (ACT), die mit knapp 30 Mitarbeitern einen Umsatz im hohen einstelligen Franken-Millionenbereich erzielt, wie es in einer Mitteilung von Burckhardt vom Wochenende hiess. Mit Standorten in Batavia (Illinois) und Pasadena (Texas) habe ACT eine starke Position in Schlüsselbranchen wie Düngemitteln, Industriegasen, Petrochemie und Raffinerie, so das Communiqué.