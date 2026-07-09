Das Unternehmen soll Hochdruck-Verdichtungslösungen für mehrere Wasserstoffprojekte in Skandinavien mit einer späteren Produktionskapazität von 20 bis 40 Megawatt liefern, wie Burckhardt am Donnerstag mitteilte. Angaben zum Auftragswert machte Burckhardt nicht. Die Umsetzung steht zudem noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses der definitiven Verträge zwischen den beiden Unternehmen.
Die Kompressoren verdichten den Wasserstoff auf bis zu 515 Bar. Dadurch kann das Gas in Hochdruck-Trailer abgefüllt und zu Kunden transportiert werden. Solche Transportlösungen gelten als wichtig für den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur, solange noch keine flächendeckenden Pipelines vorhanden sind.
Die Projekte werden von HYDS gemeinsam mit regionalen Energie- und Industriepartnern entwickelt. Die mit erneuerbarem Strom betriebenen Anlagen sollen grünen Wasserstoff für Anwendungen in Schifffahrt, Mobilität und Industrie produzieren.
(AWP)