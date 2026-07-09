Das Unternehmen soll Hochdruck-Verdichtungslösungen für mehrere Wasserstoffprojekte in Skandinavien mit einer späteren Produktionskapazität von 20 bis 40 Megawatt liefern, wie Burckhardt am Donnerstag mitteilte. Angaben zum Auftragswert machte Burckhardt nicht. Die Umsetzung steht zudem noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses der definitiven Verträge zwischen den beiden Unternehmen.