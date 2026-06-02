Die Vereinbarung läuft neu bis zum 31. Mai 2031, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.Die Aktionärsgruppe hatte den Management-Buyout von Burckhardt Compression im Jahr 2002 initiiert und begleitet sowie den Börsengang im Jahr 2006 unterstützt. Nach Angaben des Unternehmens wurde der Aktionärsbindungsvertrag in der Vergangenheit mehrfach erneuert.